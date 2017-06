ALDDO de retour de la mélanchonie

Nous dédicaçons cette 60e émission à vous tous qui faisez comme nous et votez Mélenchon, à ceux qui étudient le pet avec ou sans le jean, au disco, à la Vallée de l’Aveyron, aux casseroles, au grand Zim qui fait sa vie et va récupérer le pognon du Nobel, aux AG qui appellent à plus de démocratie quand il n’y a quasi aucun participant, aux pépites du badminton qui rêvent de titre mondial, surtout ne vous arrêtez jamais de rêver, au film Les 14 amazones, au printemps, au Monde Diplo capable de pondre un article sur le rock en Chine (oh misère!!), au grand maître Chuck (vous comprendrez pourquoi le rock est mort), à cette campagne présidentielle qui pue la merde et nous rapproche un peu plus du fascisme… Soit, mais si l’odeur est filtrée par du nylon, nous n’aurons droit qu’à elle et pas aux bactéries qui l’accompagnent, nous dédicaçons aussi au brave type qui a décollé les affiches de Marine Le pen collées sur les portes des granges de Villeneuve (comment ? ah… c’est moi…), à la poésie, à Poutou qui a mis ko Fillon et Le pen en deux temps trois mouvements durant le « débat », à J. Lassalle et son discours humaniste cela fait du bien d’entendre un type de droite tenir un tel discours (comment ça il est du centre ? C’est pareil !), à ces beaux jours de printemps en attendant qu’arrive le temps des cerises.

Arrête la Danse des Ours Animé par : Didier et Anthony

Didier et Anthony Diffusion : Le dernier mercredi du mois de 22h à 23h - Rediffusion : Le dimanche qui suit de 23h à minuit