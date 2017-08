Pour cette émission, nous ne nous sommes pas emmerdés pour la faire, y a pas de raison qu’on s’emmerde non plus pour la dédicace! Alors simplement aux conneries, à ceux qui nous les inspirent, à ceux qui les supportent et aux copains!

Arrête la Danse des Ours Animé par : Didier et Anthony

Didier et Anthony Diffusion : Le dernier mercredi du mois de 22h à 23h - Rediffusion : Le dimanche qui suit de 23h à minuit