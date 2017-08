Arrête La Danse Des Ours de retour de tout le monde chante contre la macronite aiguë!

Pour cette 64e émission, nous la dédions bien évidemment à toutes les victimes actuelles et à venir de la macronite aiguë, à La Poste qui fait maintenant payer pour dire bonjour au vieux, à l’ultra libéralisme ambiant, aux APL qui vont baisser de 5€ par mois à la rentrée, à la mise à mort du Service Public Républicain, à Gordon Liu, aux bénévoles qui s’engagent au quotidien, à la Paulette, à Didier de Figeac, à Gounaud, aux budgets qui baissent, aux pauvres députés qui paient des coup dans les fêtes de village avec votre tune, aux cons car on en a toujours besoin, à ces putains de logiciels de merde en anglais, au bricolage, aux poils de qui vous savez, au droit du travail, au droit de vivre dignement et à tous ceux qui se battent contre ce putain de crabe de merde,…

Arrête la Danse des Ours Animé par : Didier et Anthony

Didier et Anthony Diffusion : Le dernier mercredi du mois de 22h à 23h - Rediffusion : Le dimanche qui suit de 23h à minuit