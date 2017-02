Clarence Gatemouth Brown ouvre la porte

En 1946, le chanteur guitariste qui remplace au pied levé T-Bone Walker n’était pas une doublure occasionnelle. L’admiration qu’il éprouvait pour lui l’avait conduit à Houston pour écouter celui qui l’inspirait et qu’il a suppléé. Un acte symbolique, car ce jour là est né le bien nommé « Gatemouth » comme showman capable d’occuper la scène avec sa voix qui «porte» et son jeu de guitare très orienté swing. Ayant débuté dans un Big Band, Clarence Gatemouth Brown marquera les esprits par sa capacité à jouer dans tous les styles qu’il a entendus dans son enfance : jazz, country et blues. C’est un polyinstrumentiste, virtuose du violon et de la guitare. Batteur et harmoniciste également, il se promène sur les cordes avec une mobilité digne de T-Bone Walker, mais avec des accents plus spécifiquement Texan, où son mordant, sa vélocité et son humour ont à leur tour fait école, chez Charlie Guitar Watson par exemple. Il assure ainsi une filiation purement texane de la guitare swing au croisement du jazz le plus mélodieux et du blues le plus incisif.

