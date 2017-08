Conférence La maison Muratet et soirée solidarité « 3 sacs autour du monde »

Thierry Le Roy, président de la Société des Amis du Vieux St Antonin, nous présente leur 5ème conférence de l’été : « L’histoire de la maison Muratet », animée par Gilles Muratet et Jean-Louis Laborie. Elle aura lieu ce vendredi 25 Août dans la locaux de la mairie. D’ailleurs, à la mairie aussi et jusqu’au 31 Octobre, l’exposition photo de Eugène Trutat (1840-1910) et de Amélie Galup (1856-1943) est a voir absolument : on en parle juste de quoi donner vraiment envie.

Dans une deuxième partie d’édition, Mimade Couturier nous présente l’association « 3 sacs autour du monde », à retrouver pour une soirée solidarité vendredi soir du côté de Parisot. L’objectif est d’aller à la rencontre des malades du monde entier atteints de la sclérose en plaques et de l’hémophilie et d’échanger avec les familles, par système d’interview ou de questionnaire, afin qu’ils nous livrent leur quotidien, leurs difficultés et leur philosophie de vie en fonction des différentes cultures.