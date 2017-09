Karma #17 Women

PLAYLIST

1 – Agnes Obel – Riverside

2 – Janis Joplin – Little girl blue

3 – Nancy Sinatra – Bang bang

4 – Audrey Hepburn – Moon river

5 – Astrud Gilberto – Corcovado

6 – Nina Simone – Feeling good

7 – Dusty Springfield – Spooky

8 – Melanie de Biasio – With all my love

9 – Tori Amos – Gold dust

10 – Birdy – People help the people

11 – Eefje de Visser – Ongeveer

12 – Priscilla Ahn – Fine on the outside

13 – Youn Sun Nah – Lento

14 – Björk – All is full of love