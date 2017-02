Le retour des Biques à Cahuzac-Sur-Vère.

En janvier 2009, deux jeunes tarnaises, Carine et Maélis, créent un premier sketch ou naissent les personnages de Rosette et Pétula.Les deux grand-mères les plus célèbres du Tarn reviennent et vont garer leur tracteur à la salle des fêtes de Cahuzac-sur-Vère le Samedi 4 Février 2017 à partir de 21 H 00, l’entrée est de 5 €. Vous aurez la primeur de les voir dans leur nouveau spectacle théâtral avec des petites scénettes des plus humoristiques. Depuis cette troupe de jeunes acteurs tarnais se promène en Midi-Pyrénées avec leurs sketches cocasses mettant en scène les aventures de Rosette et Pétula, deux éleveuses de chèvres, célibataires et sexagénaires, à la recherche d'un bon parti . Vous aurez aussi la participation de l’accordéoniste Eric André qui vous interprètera des morceaux de musique connu et des compositions personnelles entre les sketchs.

