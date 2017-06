L’école de Toulonjac et son nez rouge

Aujourd’hui en studio, Audrey Valéry , animatrice et coordinatrice en chef des activités péri-éducatives à la Ligue de l’enseignement et Audrey Cloutier qui a accompagné les enfants dans les modules et a participé à la préparation des activités. Tous les mardis, des élèves à l’école de Toulonjac se sont retrouvés dans les studios de CFM pour la réalisation d’une émission ! Ils ont de ce fait interviewer Julie, intervenante clownesque ! Allez zou on écoute le super résultat de tout ça !

