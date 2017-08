Les Passagères de Beauregard : le programme

LES PASSAGÈRES – du 07 au 10 septembre au château de Marsa à Beauregard (Lot).

A l’initiative de l’évènement, la compagnie théâtrale lotoise Les Voix du Caméléon fait la part belle à l’écriture, à la poésie et les décline sous toutes ses formes. Avec, entre autres, du théâtre Les forains, Cabaret Psychiatrique, La Conserverie de vieux, La Muette, de la poésie théâtralisée, Fugue pour l’orage, Et donc, je m’acharne, du cirque avec Circo Pirulo, des lectures (dont une aux phosphatières du Cloup d’Aural à Bach), des apéro-concerts Mike Starnight, Strange Enquète, Radio Mindelo, Les 5 Oreilles, un spectacle de théâtre jeune public L aime L par la compagnie l’Agit, un théâtre pour adolescents Mary Pirate, deux concerts Kanazoé Orchestra et le truculent trio Orlando – et en clôture de l’événement, le merveilleux spectacle de clown Le délirium du Papillon !

Rendez-vous le 7 septembre à Beauregard. Possibilité de camper au stade de Beauregard.

Billetterie, buvette et restauration sur place. Contact et réservation : 05 65 36 94 50 / 06 86 89 58 74. lespassageres@gmail.com .

Retrouvez toute la programmation sur le site de la Compagnie www.lesvoixducameleon.fr

Tarifs : 15€ / 10€ TR enfants : 6€ et des forfaits 4 jours à 42€ et 3 jours à 36€