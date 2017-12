Linky: « Ne risque t-on pas plus à ne rien faire que de faire quelque chose ? »

Alors qu’Enedis installe dans toute la France les nouveaux compteurs intelligents « Linky », la controverse à leur sujet est de plus en plus forte.

Depuis 18 mois, Loïc Santiago et le Collectif du Vallon se sont donnés pour but d’éveiller les consciences à propos de la pose des Compteurs Linky. Ils ont rencontré de nombreux élus et leur ont exposé les différents points de vues qui s’échangent sur le sujet, que ce soit ceux de la préfecture, du SIEDA, ou des 424 communes qui ont pris position.

Et il y a beaucoup de raisons à ces refus, entre les risques pour la santé, la récolte des données de consommation (le directeur d’Enedis approuve que son entreprise devienne leader du « Big Data » en France)… Auxquelles s’ajoute le non-respect de la vie privée.

Pour s’opposer à la pose des compteurs, l’association des Robins des Toits encourage les citoyens à envoyer à EDF une lettre de refus des nouvelles Conditions Générales de Vente mises en place dès décembre, et probablement abusives.

Toujours dans le but de faire réfléchir, une réunion d’information menée par le Collectif du Vallon se tient à la Salle des Fêtes de La Rouquette vendredi 1er décembre à 20h.

Pour plus d’informations, et vous procurer un exemple de lettre de refus, collectifvallon@gmail.com – http://www.robindestoits.org/