Ô Mince – Corinne Baillon-Picazo

Détente, bien-être et senteurs douces… avec Corinne Baillon-Picazo, gérante de la boutique Ô Mince, un cadre chaleureux, intime et reposant situé au 34 Rue Marcellin Fabre!

Depuis de nombreuses années, Corinne partage avec ses clients sa passion pour le bien-être du corps et de la personne! Dans sa boutique, elle propose des soins innovants, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans Villefranche.

Praticienne en massages détente et amincissant, Corinne Baillon-Picazo connait à la perfection les techniques du Palpé Roulé et du Sweet Palping. Elle pratique également la cryolipolyse et dispose d’une cabine d’Aquabiking!

Et pour se faire du bien chez soi, retrouvez des huiles corporelles 100% naturelles « MySpa » et la gamme de produits féminins « Mathilde M », car pour Corinne, « il est un univers où prendre soin de soi est un art de vivre »!

http://www.o-mince-villefranche.com/centre-d-amincissement-villefranche-de-rouergue-1.html