Rencontres artistiques de Beauregard : Les Passagères

LES PASSAGÈRES – du 07 au 10 septembre au château de Marsa à Beauregard (Lot).

Les Passagères ce sont des rencontres artistiques pluridisciplinaires autour des écritures d’aujourd’hui sous chapiteau ou en plein air. Elles sont désormais devenues biennales depuis 2015.

Pour la sixième fois, Les Passagères investissent les jardins du château de Marsa et la place du village de Beauregard (Lot) et plantent leur chapiteau pour quatre soirées festives à la fin de l’été. A la croisée des chemins entre un lieu d’exception, un public curieux et une programmation exigeante, riche et éclectique, ces rencontres réaffirment le besoin de s’approprier la parole dans un rapport de proximité et de convivialité.

Rendez-vous le 7 septembre à Beauregard. Possibilité de camper au stade de Beauregard.

Billetterie, buvette et restauration sur place. Contact et réservation : 05 65 36 94 50 / 06 86 89 58 74. lespassageres@gmail.com .

Retrouvez toute la programmation sur le site de la Compagnie www.lesvoixducameleon.fr

Tarifs : 15€ / 10€ TR enfants : 6€ et des forfaits 4 jours à 42€ et 3 jours à 36€