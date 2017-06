Salut et fraternité !

Arrête La Danse Des Ours de retour de la pyramide macroniste du Louvre

Nous dédions cette puissante émission à notre Jean-Pierre à particule préféré et à son comparse Aymeric, au dieu de la connerie car s’il existait un dieu, ce ne pourrait être que celui de la connerie, aux élections qui sont pour nous source de dépression mais aussi d’inspiration, à l’Egalité, à Creedence car voilà, tout est dit quoi, à ces lendemains qui ne vont pas chanter, aux électeurs de Macron qui manifestaient le lendemain à Paris, aux hommes politiques mêmes locaux qui se la jouent mais qui sont…, arghhh, la police politique m’a…, arghhhh, au CAC 40 et au Medef qui jubile, à l’Europe qui va avancer vers encore plus de libéralisme toutes voiles dehors, à Marion Maréchal La Voilà qui se retire car la Tantine est trop gentille, aux ote agrafes, aux objecteurs de conscience, à ceux qui dérangent, à la bienveillance… A nos amis venus de Cordes, c’est toujours une joie de les recevoir, surtout que cela se passe toujours bien, apéro, charcuterie, pinard, cake de Mme Jean-Pierre, pinard, charcuterie, pinard, gâteau, pinard, clopes… … … … pinard, studio, bière voir pinard, clopes… …. … Et surtout une belle amitié et une franche rigolade !