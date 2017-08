Les jeunes agriculteurs de l’Aveyron seront présents pour le 1er week end de Rodez plage samedi et dimanche à Layoule, dégustation et animations au programme on en parle avec Anthony Quintard Co Président des JA12 et Romain Deleris membre du syndicat.

