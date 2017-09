Jeff Zima fait son come back !!!! Au menu du musette de qualité, Gus Viseur, Fréhel… Et bien sûr l’actualité brulante : Macron, et le PSG, le tout accompagné par le ton rageur et inimitable de Jeff Zima. Bonne écoute !

