Tim’s favourites

Tonight I’m joined by Tim Osele from Tournefeuille near Toulouse. Tim is studying English and has come on the show to present some of his favourite pieces of music. Look forward to a varied and interesting selection of rock, techno and film themes. Many thanks Tim!

Ce soir, je suis accompagné de Tim Osele qui vient de Tournefeuille, près de Toulouse. Tim apprends l’anglais et il à rejoint le programme pour présenter quelques de ces musiques préférées. Vous allez pouvoir entendre une sélection variée de rock, techno et musiques de films. Merci beaucoup à Tim!